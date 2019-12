Star Wars: The Rise of Skywalker skuffer internasjonalt

På torsdag kunne Disney skryte av at Star Wars: The Rise of Skywalker hadde årets beste premieredag, men nå viser det seg at ikke alt er like bra som ønsket.

Det viser seg nemlig at The Rise of Skywalker hadde en dårligere premierehelg enn både The Force Awakens og The Last Jedi siden den "bare" tjente 175,5 millioner amerikanske dollar i USA og 198 million millioner amerikanske dollar i resten av verden. Til sammenligning tjente The Force Awakens 248 millioner og The Last Jedi 220 millioner i sine premierehelger over dammen. Globalt tjente de henholdsvis 494 millioner og 437.5 millioner, men en av grunnene til at det blir litt feil å sammenligne disse er at forskjellige land hadde premiere rundt samme tid. Det er uansett ganske klart Star Wars ikke sparte det beste til slutt.

Disney er nok ikke altfor skuffet, for disse tallene betyr at filmen hadde sagaens tredje beste premierehelg, samtidig som at forventningene deres etter hvert ble senket til omtrent samme nivå som faktisk ble resultatet.

Synes du folk bør få med seg filmen på kino eller har du så negative tanker at folk bør holde seg unna?