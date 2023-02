Star Wars: Visions sesong 2 kommer til Disney+ i mai

Både Magnus og jeg synes Star Wars: Visions var en flott forfriskende vri på galaksen langt, langt borte med sine anime-presentasjoner og asiatiske historiefortellere da den kom til Disney+ i 2021, så bekreftelsen på en andre sesong var spennende. Spesielt fordi Lucasfilm sa at disse nye episodene ville inkludere et mer variert utvalg av kulturer og stiler. Nå vet vi hva de mente med det, og når vi får se om dette gjør det enda bedre.

Disney og Lucasfilm har kunngjort at den andre sesongen av Star Wars: Visions har premiere på Disney+ den 4. mai aka Star Wars Day. Ikke bare det. Vi vet endelig også de ni studioene som har laget den kommende sesongens ni kortfilmer, og listen er definitivt mangfoldig:



Aau's Song - Regissert av Nadia Darries & Daniel Clarke og laget av Triggerfish.



I Am Your Mother - Regissert av Magdalena Osinska og laget av Aardman.



In the Stars - Regissert av Gabriel Osorio og laget av Punkrobot.



Journey to the Dark Head - Regissert av Hyeong Geun Park og laget av Studio Mir.



Sith - Regissert av Rodrigo Blaas og laget av El Guiri.



Screecher's Reach - Regissert av Paul Young og laget av Cartoon Saloon.



The Bandits of Golak - Regissert av Ishan Shukla og laget av 88 Pictures.



The Pit - Regissert av LeAndre Thomas & Justin Ridge og laget av D'art Shtajio i samarbeid med Lucasfilm.



The Spy Dancer - Regissert av Julien Chheng og laget av Studio La Cachette.



Dette gjør at det høres ut som om vi kan forvente noen veldig forskjellige varianter av Star Wars med tanke på at disse studioene har laget ting som The Legend of Korra, Love, Death & Robots' Sucker of Souls og Wallace og Gromit.