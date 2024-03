Starbreeze er på jakt etter en ny sjef.

HQ

Starbreeze' siste storsatsing, Payday 3, har ikke gått så bra, og de høye forventningene har ikke blitt innfridd. Både kritikere og spillere har vært usikre på oppfølgeren, som i motsetning til forgjengeren ikke har fått noe særlig fotfeste.

Situasjonen er virkelig dyster, og på Steam ser man sjelden mer enn 300 samtidige spillere, mot nesten 78 000 for et halvt år siden. Noe som åpenbart har gjort Starbreeze' styre og investorer slitne.

I dag ble det kunngjort at administrerende direktør Tobias Sjögren har forlatt utvikleren, og at Starbreeze aktivt søker etter en ny leder. En talsperson fra styret takket Sjögren for de tre årene han har jobbet og sa følgende:

"På vegne av styret vil jeg takke Tobias Sjögren for det han har oppnådd i løpet av de siste tre årene",.

I stedet vil Juergen Goeldner, et av styremedlemmene, nå midlertidig overta rollen som sjef for Starbreeze. Noe han selv kommenterte i en uttalelse og sa :

"Starbreeze har en sterk historie med å utvikle og utgi spill globalt. Etter lanseringen av Payday 3 er selskapet godt posisjonert for å utnytte styrkene i organisasjonen til å tjene penger på og utvikle IP-porteføljen. Jeg ser frem til å innta en operativ posisjon og sammen med ledelsen sikre gjennomføringen av denne strategien."

