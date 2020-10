Stardew Valley får splitscreen co-op i neste oppdatering

Du ser på Annonser

Det kan bli litt ensomt å jobbe på gården sin alene. Men snart trenger du ikke lenger å være alene når du leker virtuell bonde i suksesspillet Stardew Valley, da spillets skaper Eric Barone på Twitter meddeler at den kommende oppdateringen 1,5 tilbyr splitscreen co-op.

På spørsmålet fra en bruker om hvorvidt co-op også blir tilgjengelig på Nintendo Switch-versjonen svarer Barone følgende:

"Yup! splitscreen will be coming to console and PC, though the number of simultaneous players might vary (on PC, you will be able to have up to 4, but on some platforms it might be limited to 2)"

Har du ventet på dette?