Stardew Valley har solgt over 10 millioner eksemplarer

Stardew Valley forblir et av de fineste eksempler på indie-bølgen som startet for en del år siden, hvor utviklingsverktøy ble så tilgjengelig at personer med begrenset erfaring kunne utvikle spill hjemme fra egen stue. Det gjorde Eric Barone, og det tok ham også mange, mange år å laget spillet, fordi han skrev all musikken, all dialogen og programmerte alt selv også.

Men i dag er Stardew Valley en gigantisk suksess, og Barone kan nå avsløre at spillet har solgt 10 millioner eksemplarer siden den endelige lanseringen i 2016.

"Stardew Valley has sold over 10 million copies. It's strange & amazing to think back to when I was making this game in my bedroom w/ no clue if anyone would like it. Only 4 years ago! To everyone who has played this game, supported it, and made all of this possible: Thank you!!"