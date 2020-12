Stardew Valleys store 1.5-oppdatering kan komme til konsoll i januar

Du ser på Annonser

Forrige uke ble den store 1.5-oppdateringen tilgjengelig for Stardew Valley på PC, som bringer masse nytt innhold, split-screen, modding, mange nye ting, nye mål, nye karakter-events, en ny type quest, en ny farm-layout og mer.

Den gang fortalte utvikleren ConcernedApple at den samme oppdateringen kommer til konsoll "tidlig neste år". Men nøyaktig hvor tidlig? Vel, kanskje tidligere enn vi trodde.

Via Twitter skrev skaperen:

"The 1.5 update will be coming to consoles early next year. It's possible it could be ready by the end of January but I can't guarantee that yet. Mobile has no release estimate yet."

Han lover ingenting, men vi kan krysse fingrene.