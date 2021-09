Stardew Valley-skaperen avslører "snart" sitt nye spill

HQ

Stardew Valley er blant de mest suksessfulle indiespillene noensinne, og parallelt med å tilføye nytt innhold og lansere spillet på flere plattformer, har skaperen Eric Barone jobbet på andre prosjekter også. Det er blant annet en direkte oppfølger under utvikling, men det vi kommer til å se først er et helt nytt spill - og det ser ut til at det vil avsløres snart.

Nylig ble den store Stardew Valley Cup avholdt via Twitch, og som avslutning på programmet svarte Barone på en rekke spørsmål om planene sine.

Da han ble spurt om hans nye spill sa han at det er "another kind of pixel-art game" med "a top-down perspective similar to Stardew Valley". Faktisk sa han at det likner litt på Stardew Valley, men at det ikke er snakk om et farming-spill denne gangen.

Han sa dessuten at det vil bli avslørt "fairly soon", så nå venter vi bare i spenning.