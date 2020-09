Stardew Valley-skaperen er åpen for en oppfølger

Du ser på Annonser

Stardew Valley har blitt meget suksessfullt. Det viste seg at et pikselert liv på landet med masser av frihet (og muligheten til å gifte seg), var akkurat hva gamerne drømte om. Siden det ble lansert for fire år siden har det kontinuerlig blitt bygget ut, men mange ønsker seg enda mer.

Nylig intervjuet Game Informer spillets skaper, Eric Barone, som sa at han ikke utelukker at det kan bli snakk om en oppfølger etter hvert:

"I'm not willing to commit to Stardew Valley 1.6. I will say that I definitely love Stardew Valley. I love it as a world and a universe. I don't think [1.5] will be the end of Stardew Valley. I would not be surprised if there's another Stardew Valley update, or multiple updates, or a Stardew Valley 2. Who knows? There's isn't currently a Stardew Valley 2; after 1.5, I'll decide what the next step for Stardew Valley is. But I would say there will probably be another step for Stardew Valley. In the meantime, I'm also working on a couple of new projects - solo projects - so I have plenty to do."

Har du selv lyst på enda mer Stardew Valley?