Starfield: Dynamisk Xbox-bakgrunn for Shattered Space er tilgjengelig nå

Fra tid til annen lanserer Microsoft en ny Dynamisk bakgrunn for Xbox Series S/X, ofte i forbindelse med større begivenheter for konsollen, det være seg et arrangement, en kunngjøring, en spillutgivelse eller noe annet.

I går ble den gigantiske Starfield -utvidelsen Shattered Space lansert, og den anses tydeligvis som viktig nok til å få en Dynamic Background. Den er tilgjengelig for nedlasting nå, og hvis du vil sjekke hvordan den ser ut, viser The Verge -redaktør Tom Warren den frem i Threads -innlegget nedenfor.

Hvis du vil vite mer om skrekktemaet Shattered Space, kan du sjekke ut lanseringstraileren her.

Hvilken bakgrunn bruker du for Xboxen din akkurat nå?