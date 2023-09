Starfield er det nest mest sette førstepartsspillet noensinne på Twitch

HQ

Selv om vi fortsatt ikke har noen salgs- eller spillertall - noe som ærlig talt ikke er så rart siden Starfield teknisk sett ikke er lansert ennå - har vi sett noen tegn på at det går bra.

I løpet av helgen rapporterte vi at ikke bare har salget av Xbox Series X på Amazon økt med over 1000 %, det har også nådd 245 183 samtidige spillere på Steam (et tall som bare inkluderer folk som har kjøpt de dyrere utgavene for å få fem dagers tidlig tilgang til spillet). Nå har vi sett enda et tegn på at ting kan være på vei i riktig retning, i hvert fall når det gjelder interessen.

Det er TwitchTracker som avslører at Starfield nå er oppført som det førstepartsspillet med det nest "høyeste registrerte antallet samtidige seere gjennom tidene", og slår titler som The Last of Us: Part II, God of War: Ragnarök og Pokémon Legends Arceus. Selv om dette definitivt er veldig imponerende, fortjener det å nevnes at Starfield er oppført som nummer 42, noe som betyr at det er 41 spill foran det, men bare ett av disse er et førstepartsspill.

Så hvilken førstepartstittel er det da som leder an? Det er faktisk en annen Microsoft-tittel; Minecraft. Og Minecraft er nummer én på listen. Likevel, gratulerer til Starfield.