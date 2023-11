HQ

Til tross for massiv forhåndshype og ville løfter om endeløs utforskning har det raskt blitt tydelig at Bethesdas romrollespill har mistet mye av sin popularitet. Flere store fora flommer over av spilleruttalelser fra de som har sett seg lei, mens antallet aktive spillere på Steam har sunket til under 20 000, noe som selvsagt er skremmende lavt for et så stort og ferskt spill. Samtidig melder SteamDB at 12 år gamle Skyrim jevnlig utkonkurrerer Starfield, merkelig nok.

