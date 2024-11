Starfield feirer 15 millioner spillere med nytt kjøretøy og sideoppdrag

HQ

Mens Starfield ble møtt med gode anmeldelser og fans som brukte hundrevis av timer på å utforske Bethesdas nye romunivers, har det ikke manglet på kritikk av spillet heller. Heldigvis har Bethesda lyttet til tilbakemeldingene og sakte, men sikkert forbedret det med etterspurte funksjoner som bedre kart og bakkekjøretøy.

Som et resultat av dette har spillet fortsatt å tiltrekke seg nye romfarere, og via Instagram kunngjøres det nå at Bethesda har nådd en ny milepæl på over 15 millioner spillere. Dette er en økning på én million siden Todd Howard i juni sa at spillet hadde nådd 14 millioner spillere.

For å feire dette slipper Bethesda sin November Update, som du kan lese mer om på den offisielle nettsiden. Blant annet kan vi nå se frem til muligheten til å bruke mods som ikke påvirker Achievements, et raskere bakkekjøretøy kalt Deimog og et nytt Thanksgiving-inspirert oppdrag med tittelen The Perfect Recipe. I tillegg er det gjort flere generelle forbedringer.

Videoer som presenterer det nye kjøretøyet og oppdraget finner du nedenfor.

