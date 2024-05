Starfield har fått et enormt løft fra den nye oppdateringen

HQ

I forrige uke kom den etterlengtede megaoppdateringen av Starfield, som la til flere av de mest etterspurte funksjonene, som bedre kart og muligheten til å spille med 60 bilder per sekund på Xbox.

Og tilsynelatende var dette akkurat det som trengtes, for nå rapporterer TrueAchievements om et stort løft i antall spillere. Ved å måle et tverrsnitt av over to millioner aktive Xbox-kontoer fra hele verden (inkludert de som ikke har en konto på nettstedet), har de notert at antall spillere økte med 72% i løpet av forrige uke - noe som førte til at Starfield klatret ni plasser og igjen var blant topp-20.

Om dette bare er et midlertidig løft, noe som vil forbli stabilt eller til og med øke i fremtiden, gjenstår å se, men det som er klart er at samfunnet virker veldig fornøyd med oppdateringen. Hvis du ikke har spilt Starfield før eller har tenkt på å komme tilbake - nå er det en flott mulighet til å gjøre det.