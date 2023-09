Starfield har mer enn 10 millioner spillere

HQ

Det var aldri noen tvil om at Starfield ville bli et av de mest populære spillene i 2023, så det var ikke overraskende å høre at Bethesda Game Studios' første nye IP oå over tjue år hadde mer enn 2 millioner spillere allerede før den "offisielle lanseringen", slo rekorder på Steam og ble Bethesdas største spilllansering noensinne. Ikke at det kommer til å stoppe der.

Bethesda avslører at mer enn 10 millioner spillere har spilt Starfield i løpet av de to første ukene. Det er selvsagt verdt å merke seg at dette ikke er solgte eksemplarer, ettersom millioner av disse nyter det fantastiske romeventyret via Game Pass, men det er likevel svært imponerende. Spesielt med tanke på at The Elder Scrolls V: Skyrim trengte en måned på å nå en lignende milepæl. Tiden vil vise hvor nær Skyrims 60 millioner solgte eksemplarer totalt Starfield kommer om noen år.