Starfield kan komme til Switch 2

Da Starfield ble lansert for et år siden, var forventningene intet mindre enn astronomiske. Microsoft og Xbox hadde kjørt en massiv markedsføringskampanje som fikk hypen til å koke - så mye at mange spillere til slutt følte at spillet ikke helt levde opp til alt som var lovet. For noen ble det til og med en av denne generasjonens største skuffelser.

Men å avfeie Starfield som en fiasko ville være å gå for langt. Selv om anmeldelsene var blandede, klarte spillet likevel å tiltrekke seg et lojalt publikum og oppnå kommersiell suksess. Siden utgivelsen har det versert rykter om at spillet skulle komme til andre plattformer enn Xbox og PC. Og nå tyder en ny rapport på at Starfield faktisk kan være på vei til Nintendos kommende Switch 2 - om enn ikke før neste år.

Det er i det minste det bransjeinnsideren Nate The Hate hevder, og sier at Bethesda ikke bare planlegger å bringe Starfield til Sonys PlayStation 5, men også til Switch 2. Han skriver :

"Indiana Jones & the Great Circle vil ikke være det eneste Bethesda-spillet som kommer til Nintendo Switch 2 i 2026. Ser du den planeten? Du kan dra dit. Bortsett fra å lande på PS5 ... Starfield er planlagt for utgivelse på Nintendo Switch 2 i 2026."

Kunne du tenke deg å spille Starfield på Switch 2?