Starfield øker Xbox-salget på Amazon med over 1000 %

HQ

Selv om det er mye snakk om Starfield akkurat nå, og mange tilsynelatende allerede har utforsket Bethesdas nye galakse, er det teknisk sett ikke offisielt lansert ennå. Det skjer 6. september, og det er bare noen få utvalgte og de med spesialutgaver som har fått et forsprang.

Men når det er sagt, ser det ut til at Starfield allerede har gitt Xbox Series S/X en fin salgsboost. Som bemerket av PeterOvo5 på X, har salget av Xbox Series X økte med spektakulære 1056 % på Amazon. For å være rettferdig betyr den enorme prosentandelen at det sannsynligvis var fra ganske lave nivåer, men det kan ikke benektes at spillet har gitt et løft i interessen for Xbox.

SteamDB avslører også et totalt antall samtidige spillere på 245 183, og det er nesten sjokkerende bra, ettersom Game Pass ikke er inkludert i Steam-tallene og kun består av folk som spiller de dyrere deluxe-utgavene. Vi antar at dette tallet vil øke ytterligere når standardutgaven slippes offisielt på onsdag.

Hvis du vil vite mer om spillet, kan du lese anmeldelsen vår her.

Takk til GamingBolt.