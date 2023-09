Starfield-oppdatering gir bedre ytelse og fikser problemer

HQ

Selv om Starfield er det mest feilfrie spillet Bethesda noensinne har gitt ut betyr ikke det at spillet er feilfritt. Etter hvert som spillere rapporterer om problemer de støter på har Bethesda jobbet med å fikse dem, og nå er en ny oppdatering sluppet.

Det finnes en patchliste som du kan se her, og blant rettelsene finner vi tiltak for stabilitet og ytelse, men også vanlige feilrettinger som "et problem som kunne føre til at noen figurer ikke var på riktig sted" og "et problem som kunne føre til at viste gjenstander forsvant når de ble brukt på mannekenger på skip".

Som vi tidligere har rapportert jobber Bethesda også med en større oppdatering som vil inneholde flere spillforbedringer basert på tilbakemeldinger fra spillerne, men de har sagt at de først og fremst vil fokusere på den tekniske delen.