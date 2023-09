Starfield vil la oss spise raskere før de fikser overbelastning

HQ

Jonas og mange andre liker Starfield veldig godt, men det er ikke til å legge skjul på at spillet har noen alvorlige problemer. Noen av de vanligste klagene jeg har sett (i tillegg til de som handler om bugs og tekniske problemer) er hvor fort man blir overbelastet, at man ikke har kart over byer og at man bruker for mye tid i menyer. Det virker som om det siste er noe av det som er høyest prioritert og/eller enklest å fikse.

Bethesda har gitt ut en uttalelse om hva slags oppdateringer Starfield vil få fremover, og det er tydelig at utviklerne ønsker å rette opp tekniske problemer og feil før de virkelig fokuserer på funksjoner som spillerne har bedt om.

Det høres imidlertid ut som om vi vil få noen såkalte "quality-of-life"-endringer før heller enn senere, og teamet sier at de jobber med å gi oss bykart. Ikke at det har høyeste prioritet, for Todd Howard og gjengen har gitt oss denne listen over "de viktigste funksjonene som spillergruppen har bedt om", og som vil bli implementert i de første oppdateringene som kommer til Starfield etter dagens hotfix:



Kontroller for lysstyrke og kontrast



Meny for HDR-kalibrering



FOV-glidebryter



Støtte for Nvidia DLSS på PC



Støtte for 32:9 ultrabrede skjermer på PC



Spis-knapp for mat



Dette betyr i hvert fall at vi ikke trenger å legge til mat i lageret vårt og deretter gå inn i menyen for å spise den så mye lenger, ettersom vi vil kunne få fordelene med en gang i relativt nær fremtid.

Til slutt gjentas det at den innebygde mod-støtten kommer i begynnelsen av 2024, så vi får nok ikke se de sprøeste kreasjonene før da.

Hva slags endringer vil du se først?