Starfield ser ut til å få høyere bildefrekvens

Selv om det kanskje var forventet, ble mange skuffet da det for nesten et år siden ble kunngjort at Bethesdas rollespill Starfield ville kjøre med 30 bilder per sekund. Selv om det ikke er et actionspill for flere spillere, foretrekker mange et mer responsivt og jevnt spill.

Og kanskje har Bethesda reagert på dette. For da Bethesda-legenden Todd Howard nylig dukket opp på Kinda Funny Gamescast, benyttet han anledningen til å kryptisk fortelle oss at "vi legger til andre visningsmodi på konsoller som folk har bedt om", noe som rimeligvis bare kan bety en bedre bildefrekvens.

Selv om vi tviler på at Bethesda kan få spillet til å kjøre med dobbelt så høy bildefrekvens på Xbox på grunn av alle systemene som kjører hele tiden (noe Howard snakker mer om i den lenkede og veldig interessante podcasten), kan vi se for oss en økning på 33% til 40 bilder per sekund, noe som vil gi en merkbart bedre jevnhet.

Howard lovet også at mods er på vei for Xbox-versjonen av Starfield da han ble spurt om det :

"Absolutt, 100%. Vi har sett at det har blitt en så stor greie for Fallout og Skyrim, det er definitivt noe som er veldig viktig for oss."

Han vil ikke si når modifikasjonene vil bli utgitt, men legger til at vi kan forvente mer informasjon "snart" :

"Dere kommer til å høre noe informasjon om det snart. Jeg har ingen dato for når den fullstendige utgivelsen kommer, men det er veldig viktig for oss. Modderne våre der ute har vært utrolige."

Kort sagt ser det ut til å være mye spennende på gang, og som vi kunne fortelle tidligere i dag, er det også en stor sommeroppdatering på vei, i tillegg til den tidligere lovede utvidelsen Shattered Space som vil bli utgitt i høst.