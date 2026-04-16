Starfield ser ut til å være på vei til Switch 2

Det var bare i forrige uke at PlayStation 5-eiere for første gang fikk sette kursen mot stjernene i Bethesdas rollespill Starfield, som opprinnelig ble utgitt i 2023 for PC og Xbox Series S / X. Det kom sammen med en ny gratis oppdatering kalt Free Lanes og den betalte utvidelsen Terran Armada (som vi har anmeldt).

Men kanskje Bethesda har flere versjoner på gang. Det har tidligere gått rykter om at spillet var på vei til Switch 2 - men at utviklingen hadde vært svært utfordrende og at versjonen sto i fare for å bli kansellert. Nå er det imidlertid et ganske tydelig tegn på at noe faktisk er på gang, og at problemene ser ut til å ha blitt løst.

Den taiwanske ekvivalenten til PEGI har faktisk aldersgradert Starfield for Switch 2. Dette er ikke en offisiell bekreftelse i seg selv, men det betyr nesten alltid at det aktuelle spillet faktisk er på vei.

Med tanke på at Bethesda ga ut en oppdatering for Xbox Series S året etter Starfields lansering som gjorde det mulig for RPGet å kjøre med 60 bilder per sekund, bør det være mulig å optimalisere Switch 2-versjonen, som ofte anses å være ganske nær Microsofts budsjett-Xbox når det gjelder ytelse.

Når det er sagt, er alt vi kan gjøre å holde fingrene krysset. Forhåpentligvis får vi vite mer snart, men dette kan selvfølgelig også være noe Microsoft ønsker å vente med til Summer Game Fest eller Xbox Games Showcase i begynnelsen av juni.

Ville du kjøpt Starfield på Switch 2?