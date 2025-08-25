Enda flere tegn på at Starfield faktisk er på vei til Switch 2

HQ

Her om dagen rapporterte vi at den ofte pålitelige lekkasjeren og innsideren Nate The Hate hadde hevdet at Starfield kommer til Switch 2. Nå er det ytterligere bevis på dette (via My Nintendo News), ettersom en stor online spillforhandler, Instant Gaming, har lagt ut en butikkside for Switch 2-versjonen.

Med tanke på at Bethesda nylig avslørte at Indiana Jones and the Great Circle kommer til Switch 2, virker det plausibelt at Starfield kan følge etter. Foreløpig er det imidlertid bare et rykte, så ikke sprett champagnen ennå.

Når det er sagt... hvis det viser seg å være sant, hvor sannsynlig er det at du kjøper Starfield til Switch 2?