Starfield utsettes til september

Til tross for at Xbox Game Studios og Bethesda stadig har gjentatt at planen var å slippe Starfield i første halvdel av 2023 etter utsettelsen vekk fra fjorårets 11. november har jeg flere ganger stilt meg veldig tvilende til dette. Derfor var det bare et spørsmål om tid før dagens annonsering kom.

Studio-sjefen, og spillets regissør, har gått foran kamera for å fortelle at Starfield utsettes til den 6. september. Dermed blir det eneste vi kan glede oss til fra spillet i første halvdel av året en egen Direct-sending den 11. juni.