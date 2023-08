Starfield vil inkludere New Game+

HQ

Bethesdas kommende romrollespill Starfield blir etter alt å dømme mer enn massivt, med mer enn 1000 planeter å besøke og over 100 timers spilletid. Det kommer nok til å ta en stund før du får lyst til å starte den andre gjennomspillingen.

Når den tid kommer, er det imidlertid noe å glede seg til, for Todd Howard bekrefter i et intervju med GQ at Starfield vil ha NewGame+. Ikke bare det, men spillets NewGame+ kommer også til å ha en "unik og spennende vri" som stimulerer til flere gjennomspillinger.

I intervjuet forklarer Todd Howard også at Starfield først føltes skikkelig godt å spille for et års tid siden, til tross for at det har tatt åtte år å utvikle spillet:

"Jeg trodde vi ville finne svarene raskere. Det er spillets flyt. Vi jobber med disse leirklumpene og gjør dem bedre. Men det er noe magisk med det.".

Starfield er nå bare én uke unna lanseringen, og spillere med tilgang til Premium Edition får tilgang til spillet 1. september.