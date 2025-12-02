StarLadder Budapest Major 2025: Fem nye lag bekreftet for Stage 3, fem lag eliminert

HQ

Den andre fasen av StarLadder Budapest Major er nesten i bøkene. Senere i dag vil de tre siste kampene finne sted, med disse tre kampene som er enormt viktige for de seks utvalgte lagene, ettersom vinnerne vil gå videre til trinn 3 mens taperne blir eliminert og sendt hjem.

Disse kampene er seedet som følger :



Ninjas i pyjamas vs. 3DMax



Team Liquid vs. Astralis



Passion UA vs. M80



Med disse kampene i bakhodet har allerede fem lag stanset billetten til tredje etappe mens fem også er eliminert. De kvalifiserte lagene inkluderer Natus Vincere, FaZe Clan, B8, Imperial Esports, og Parivision. De eliminerte troppene spenner over Aurora Gaming, Fnatic, Tyloo, FlyQuest, og MiBR.

De lagene som går videre, blir med i de inviterte lagene til tredje runde, som omfatter Furia, Team Vitality, Team Falcons, The MongolZ, Mouz, Team Spirit, G2 Esports, og PaiN Gaming. Denne fasen går forut for sluttspillet og vil være strukturert som de foregående fasene, noe som betyr at lagene kvalifiserer seg hvis de oppnår tre seire i denne fasen. De kan kvalifisere seg raskt med tre seire på rad (3-0) eller gå hele veien, som lagene i fase 2 som kjemper i dag, med 3-2 i kamper. Det eneste de ikke kan gjøre, er å ta tre tap, for da blir de slått ut av turneringen...