StarLadder Budapest Major 2025: Her er de 32 bekreftede lagene

Konkurransesesongen 2025 Counter-Strike 2 nærmer seg slutten, men den er ikke over ennå. Det er fremdeles en håndfull arrangementer å se frem til, inkludert IEM Chengdu og til og med StarLadder Budapest Major 2025. Dette vil være et stort arrangement ettersom det ser 32 lag til stede og kjemper det ut over en del av en premiepott på 1.25 millioner dollar. Det begynner 24. november og løper til 14. desember, og med dette i bakhodet er de 32 deltakende lagene nå bekreftet.

StarLadder Budapest Major 2025-lag:



FaZe Clan



GamerLegion



Ninjas in Pyjamas



B8



Parivision



Fnatic



Legacy



Imperial Esports



M80



NRG



Fluxo



Red Canids



Lynn Vision



The Huns



FlyQuest



Rare Atom



Team Vitality



Team Spirit



Team Falcons



Mouz



G2 Esports



Furia



PaiN Gaming



The MongolZ



Aurora



Natus Vincere



Astralis



3DMax



Team Liquid



MiBR



Passion US



Tyloo



Av disse 32 lagene, hvem tror du er favoritt til å vinne turneringen?