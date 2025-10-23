esports
Counter-Strike 2
StarLadder Budapest Major 2025: Her er de 32 bekreftede lagene
Turneringen blir en av årets siste, med start i slutten av november og avslutning i midten av desember.
HQ
Konkurransesesongen 2025 Counter-Strike 2 nærmer seg slutten, men den er ikke over ennå. Det er fremdeles en håndfull arrangementer å se frem til, inkludert IEM Chengdu og til og med StarLadder Budapest Major 2025. Dette vil være et stort arrangement ettersom det ser 32 lag til stede og kjemper det ut over en del av en premiepott på 1.25 millioner dollar. Det begynner 24. november og løper til 14. desember, og med dette i bakhodet er de 32 deltakende lagene nå bekreftet.
StarLadder Budapest Major 2025-lag:
- FaZe Clan
- GamerLegion
- Ninjas in Pyjamas
- B8
- Parivision
- Fnatic
- Legacy
- Imperial Esports
- M80
- NRG
- Fluxo
- Red Canids
- Lynn Vision
- The Huns
- FlyQuest
- Rare Atom
- Team Vitality
- Team Spirit
- Team Falcons
- Mouz
- G2 Esports
- Furia
- PaiN Gaming
- The MongolZ
- Aurora
- Natus Vincere
- Astralis
- 3DMax
- Team Liquid
- MiBR
- Passion US
- Tyloo
Av disse 32 lagene, hvem tror du er favoritt til å vinne turneringen?