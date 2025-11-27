Starladder Budapest Major: Fem lag bekreftet for Stage 2 og fem lag er eliminert

HQ

Den første fasen av Starladder Budapest Major avsluttes i dag, da de tre siste kampene skal finne sted i løpet av de kommende timene. Dette er avgjørende kamper for lagene som er involvert, ettersom de tre organisasjonene som vinner vil gå videre til andre etappe av arrangementet, mens de tre taperne blir sendt hjem.

Turneringen er strukturert på en slik måte at kun åtte av de 16 lagene som deltar i første fase, går videre, mens åtte blir slått ut. På grunn av nåværende resultater og prestasjoner fra kampene som allerede har funnet sted, er fem lag videre til neste runde (ved å oppnå tre seire i løpet av denne fasen), mens fem har blitt slått ut, og hvem disse er, kan du se nedenfor.

De fem kvalifiserte lagene for trinn 2 er:



M80



FlyQuest



B8



Fnatic



Ninjas i pyjamas



De fem eliminerte lagene fra Budapest Major er:



RED Canids



The Huns Esports



GamerLegion



Lynn Vision Gaming



Rare Atom



De seks lagene som fortsatt er i limbo og konkurrerer i dag, er seedet som følger:



NRG vs. Imperial Esports



Fluxo vs. FaZe Clan



Paivision vs. Legacy



Hvem tror du vil gå videre til trinn 2 av disse gjenværende lagene?