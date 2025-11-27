Starladder Budapest Major: Fem lag bekreftet for Stage 2 og fem lag er eliminert
Vi vil vite de tre siste lagene som kvalifiserer seg og de tre andre som drar hjem senere i dag.
Den første fasen av Starladder Budapest Major avsluttes i dag, da de tre siste kampene skal finne sted i løpet av de kommende timene. Dette er avgjørende kamper for lagene som er involvert, ettersom de tre organisasjonene som vinner vil gå videre til andre etappe av arrangementet, mens de tre taperne blir sendt hjem.
Turneringen er strukturert på en slik måte at kun åtte av de 16 lagene som deltar i første fase, går videre, mens åtte blir slått ut. På grunn av nåværende resultater og prestasjoner fra kampene som allerede har funnet sted, er fem lag videre til neste runde (ved å oppnå tre seire i løpet av denne fasen), mens fem har blitt slått ut, og hvem disse er, kan du se nedenfor.
De fem kvalifiserte lagene for trinn 2 er:
- M80
- FlyQuest
- B8
- Fnatic
- Ninjas i pyjamas
De fem eliminerte lagene fra Budapest Major er:
- RED Canids
- The Huns Esports
- GamerLegion
- Lynn Vision Gaming
- Rare Atom
De seks lagene som fortsatt er i limbo og konkurrerer i dag, er seedet som følger:
- NRG vs. Imperial Esports
- Fluxo vs. FaZe Clan
- Paivision vs. Legacy
Hvem tror du vil gå videre til trinn 2 av disse gjenværende lagene?