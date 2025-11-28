Gamereactor

StarLadder Budapest Major: NRG blant eliminert som Stage 2 tidsplan er satt

Ytterligere tre lag ble eliminert i går, men det betyr at vi vet hvordan Stage 2 ser ut.

Den første runden av StarLadder Budapest Major har kommet til en slutt. Åtte lag har allerede blitt slått ut av konkurransen, mens åtte sikret seg plassene sine i den andre runden som begynner i morgen.

Etter at Parivision slo Legacy, Imperial Esports slo NRG, og FaZe Clan slo ut Fluxo, er de tre seirende lagene fortsatt i live i turneringen, mens de tre taperne setter seg på flyet og reiser hjem.

Dette betyr at vi nå kjenner den bekreftede 16-lagsoppstillingen for den andre fasen av handlingen, som er formatert på nøyaktig samme måte som Stage 1. I hovedsak vil åtte lag gå videre til den tredje og siste fasen, mens ytterligere åtte vil bli eliminert. Hvis et lag får tre seire i denne fasen, vil de gå videre, med tre tap som resulterer i knockout. Når dette er sagt, her er tidsplanen for den første gruppen av kamper for trinn 2.


  • Aurora Gaming vs. M80

  • Natus Vincere vs. FlyQuest

  • Team Liquid vs. B8

  • 3DMax vs. Fnatic

  • Astralis vs. Ninjas i pyjamas

  • Tyloo vs. Parivision

  • MiBR vs. Imperial Esports

  • Passion UA vs. FaZe Clan

Den andre runden med kamper i denne fasen vil ikke bli seedet før disse kampene er fullført. Hvem tror du vil overleve trinn 2?

