StarLadder Budapest Major: NRG blant eliminert som Stage 2 tidsplan er satt
Ytterligere tre lag ble eliminert i går, men det betyr at vi vet hvordan Stage 2 ser ut.
Den første runden av StarLadder Budapest Major har kommet til en slutt. Åtte lag har allerede blitt slått ut av konkurransen, mens åtte sikret seg plassene sine i den andre runden som begynner i morgen.
Etter at Parivision slo Legacy, Imperial Esports slo NRG, og FaZe Clan slo ut Fluxo, er de tre seirende lagene fortsatt i live i turneringen, mens de tre taperne setter seg på flyet og reiser hjem.
Dette betyr at vi nå kjenner den bekreftede 16-lagsoppstillingen for den andre fasen av handlingen, som er formatert på nøyaktig samme måte som Stage 1. I hovedsak vil åtte lag gå videre til den tredje og siste fasen, mens ytterligere åtte vil bli eliminert. Hvis et lag får tre seire i denne fasen, vil de gå videre, med tre tap som resulterer i knockout. Når dette er sagt, her er tidsplanen for den første gruppen av kamper for trinn 2.
- Aurora Gaming vs. M80
- Natus Vincere vs. FlyQuest
- Team Liquid vs. B8
- 3DMax vs. Fnatic
- Astralis vs. Ninjas i pyjamas
- Tyloo vs. Parivision
- MiBR vs. Imperial Esports
- Passion UA vs. FaZe Clan
Den andre runden med kamper i denne fasen vil ikke bli seedet før disse kampene er fullført. Hvem tror du vil overleve trinn 2?