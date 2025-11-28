StarLadder Budapest Major: NRG blant eliminert som Stage 2 tidsplan er satt

HQ

Den første runden av StarLadder Budapest Major har kommet til en slutt. Åtte lag har allerede blitt slått ut av konkurransen, mens åtte sikret seg plassene sine i den andre runden som begynner i morgen.

Etter at Parivision slo Legacy, Imperial Esports slo NRG, og FaZe Clan slo ut Fluxo, er de tre seirende lagene fortsatt i live i turneringen, mens de tre taperne setter seg på flyet og reiser hjem.

Dette betyr at vi nå kjenner den bekreftede 16-lagsoppstillingen for den andre fasen av handlingen, som er formatert på nøyaktig samme måte som Stage 1. I hovedsak vil åtte lag gå videre til den tredje og siste fasen, mens ytterligere åtte vil bli eliminert. Hvis et lag får tre seire i denne fasen, vil de gå videre, med tre tap som resulterer i knockout. Når dette er sagt, her er tidsplanen for den første gruppen av kamper for trinn 2.



Aurora Gaming vs. M80



Natus Vincere vs. FlyQuest



Team Liquid vs. B8



3DMax vs. Fnatic



Astralis vs. Ninjas i pyjamas



Tyloo vs. Parivision



MiBR vs. Imperial Esports



Passion UA vs. FaZe Clan



Den andre runden med kamper i denne fasen vil ikke bli seedet før disse kampene er fullført. Hvem tror du vil overleve trinn 2?