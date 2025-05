StarLadder skal være vertskap for Counter-Strike 2 Major i Budapest senere i år

HQ

Counter-Strike 2 e-sport er kanskje den mest populære og travle som den noen gang har vært. Skytteren trekker i megatall både som et spill og også som tilskuerbegivenhet, og det er derfor ikke en massiv overraskelse at alle ønsker å komme inn i handlingen og være vertskap for store arrangementer.

På toppen av ESL, BLAST, Esports World Cup og PGL, har nå StarLadder kunngjort planer om å fylle den allerede stablede 2025-kalenderen med en annen major. Denne vil bli avholdt i Budapest, Ungarn senere i år, med et tretrinnsformat som skjer mellom 24. november og 7. desember, alt før en sluttspillbrakett mellom 11. og 14. desember.

Handlingen vil være vert på MTK Sportpark for etappene og MVM Dome for sluttspillet, og vi blir fortalt at en premiepott på 1.25 millioner dollar vil bli tilbudt. Antall konkurrerende lag, og likeledes lagene som deltar, er ennå ikke avslørt, men billetter til deltakende fans er allerede gjort tilgjengelig, noe som betyr at vi sannsynligvis kan forvente å høre mer om førstnevnte punkt før snarere enn senere.

Er du spent på enda en CS2 Major?