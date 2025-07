StarLadders StarSeries 19 vil ikke lenger ha et LAN-gruppespill

HQ

StarLadder StarLadder har kunngjort et lite skifte i formatet for StarSeries 19 -arrangementet, da det vil droppe LAN-gruppespillet. Årsaken er i et forsøk på å redusere planleggingskonflikter, ettersom Counter-Strike 2 konkurransekrets er omtrent så opptatt som den noen gang har vært akkurat nå.

I stedet vil det bli brukt et online stadium her, der de forskjellige lagene kjemper online mellom 13. og 17. august for å bestemme de åtte troppene som skal reise til Budapest for å vises i hovedsluttspillet mellom 18. og 21. september.

StarLadder forklarer i sin helhet: "Turneringsformatet i StarSeries 19 har blitt justert for å minimere tidskonflikter med andre CS2-turneringer, effektivisere driften og sikre et høyt nivå på konkurransen i sluttspillet.

"De tidligere planlagte NA-, SA- og EU-kvalifiseringene, samt LAN-gruppespillet, har blitt erstattet med en enkelt, lukket europeisk online-kvalifisering."

