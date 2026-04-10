Starmer sier Iran-konflikten må markere et vendepunkt for Storbritannia: "En strek i sanden"

Storbritannias statsminister Keir Starmer har sagt at Iran-konflikten bør fungere som et avgjørende vendepunkt for Storbritannia, og oppfordrer til et skifte i retning av større økonomisk robusthet og militær styrke.

I et innlegg i The Guardian beskriver Starmer krisen som en "linje i sanden" etter mange år med ustabilitet, og viser til hendelser som finanskrakket i 2008, brexit, covid-19-pandemien og Russlands invasjon av Ukraina. Han hevder at Storbritannia nå må tilpasse seg et "mer ustabilt og farlig" globalt landskap.

Kommentarene kommer etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en våpenhvile i den seks uker lange Iran-konflikten, selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til gjenåpningen av Hormuzstredet, som er den viktigste ruten for global energiforsyning. Stigende drivstoffpriser og inflasjonspress merkes allerede i Storbritannia.

Starmer, som har møtt innenrikspolitiske utfordringer siden han tiltrådte, signaliserte også en bredere strategi med fokus på nasjonal motstandskraft, energisikkerhet og forsvar. Han har fått bred støtte på hjemmebane, særlig for sin beslutning om ikke å slutte seg til USAs militære aksjon mot Iran.