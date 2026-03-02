Starmer tillater Trump å bruke britiske baser til forsvarsangrep mot iranske missiler

HQ

Storbritannias statsminister Keir Starmer kunngjorde nettopp at Storbritannia har godkjent en amerikansk forespørsel om å bruke britiske militærbaser til begrensede defensive angrep mot iranske missiler som er lagret i depoter eller klare til avfyring. Han understreket at beslutningen har som mål å forhindre ytterligere angrep i regionen og beskytte britiske liv.

Starmer sier at Storbritannia ikke var involvert i de felles amerikansk-israelske luftangrepene som drepte Irans øverste leder, Ali Khamenei, og at landet ikke vil delta i ytterligere angrepsbølger. Han la imidlertid til at Iran hadde gjengjeldt med vedvarende rakettbeskytning, mot flyplasser og hoteller der britiske borgere oppholdt seg.

Britiske jagerfly deltar allerede i defensive operasjoner for å avskjære innkommende raketter. Starmer sa at det å tillate USA å operere fra britiske baser er berettiget i henhold til kollektivt selvforsvar og folkeretten, og hevdet at den eneste måten å fjerne den umiddelbare trusselen på er å ødelegge missilene ved kilden...

Som han sier på sosiale medier:

USA har bedt om tillatelse til å bruke britiske baser til dette spesifikke og begrensede defensive formålet. Vi har besluttet å godta denne forespørselen for å forhindre at Iran avfyrer missiler over hele regionen. Vår beslutning om at Storbritannia ikke skulle være involvert i angrepene på Iran var bevisst, ikke minst fordi vi mener at den beste veien fremover for regionen og for verden er en forhandlingsløsning, der Iran går med på å gi opp alle ambisjoner om å utvikle atomvåpen. Men Iran angriper likevel britiske interesser og utsetter det britiske folk for stor risiko.