Bekreftet: Ali Khamenei, Irans øverste leder gjennom 36 år, dør 86 år gammel i amerikansk-israelske angrep

Irans øverste leder Ali Khamenei er død, 86 år gammel, har iranske statlige medier kunngjort, etter at amerikanske og israelske luftangrep ødela hans bolig i Teheran. Hans død kommer etter flere uker med eskalerende konflikt knyttet til den langvarige striden om Irans atomprogram, som flere diplomatiske forsøk ikke har ført til en løsning.

Khamenei etterfulgte Ruhollah Khomeini i 1989, og gjorde Iran til en sentral motkraft mot USA og Israel i hele Midtøsten. Han støttet allierte militser fra Libanon til Irak og Syria, utvidet revolusjonsgardens makt og beholdt den øverste makten over Irans militærvesen, rettsvesen og statsinstitusjoner. Kritikerne beskyldte ham for å isolere landet internasjonalt og for å knuse innenlandsk opposisjon med makt.

I løpet av hans periode økte spenningene med Washington, særlig etter at Donald Trump trakk seg fra atomavtalen fra 2015 i sin første periode. Khamenei avviste forhandlinger som ville begrense anrikningen av uran, og fordømte det han kalte amerikansk innblanding. Hans død etterlater Iran med usikkerhet i utlandet og økende press på hjemmebane, særlig blant yngre generasjoner som er frustrert over økonomiske vanskeligheter og politisk undertrykkelse...

