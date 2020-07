Du ser på Annonser

Som jeg skrev i spådomsartikkelen min har State of Decay-skaperne i Undead Labs vært klare for å offentliggjøre sitt neste spill en stund nå, og de bestemte seg for å løfte sløret i dag.

Studioet jobber altså med et tredje spill i serien, og selv om traileren vi fikk kun er av det vage, filmatiske slaget bekreftes det i alle fall at dyrene også har blitt infisert i State of Decay 3. Noe mer enn det får vi ikke vite siden spillet fortsatt er meget tidlig i utviklingen.