State of Decay 3 tar alt til et nytt nivå i ny trailer

Fans av zombiesjangeren har en ny tittel å forberede seg på. Undead Labs har sluppet den første traileren for State of Decay 3, en av de ryktede titlene som skal være på Xbox Games Showcase.

Klippet var for det meste CGI-tung voiceover-fortelling, med noen få nye zombier og fire overlevende som kjemper for å overleve sammen. Bortsett fra et øyeblikk der en av de overlevende skyter fra toppen av en bil, ser ikke noe av dette ut til å være i spillet, så vi må vente på flere trailere for å få en ide om hva tittelen virkelig lover, selv om et par virkelig skumle skapninger dukker opp.

State of Decay 3 har ikke gitt en utgivelsesdato, men vi kan anta at det kommer til PC og Xbox Series, og vil også være tilgjengelig fra første dag på Game Pass. Sjekk ut traileren nedenfor.