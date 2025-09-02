Stavn trekker seg fra Astralis' hovedteam Counter-Strike 2 og fører til et Magisk-gjensyn

HQ

Astralis forsøker fortsatt å komme tilbake til toppen av Counter-Strike, på samme måte som de opererte i flere år på 2010-tallet. I det siste trekket for å nå dette målet har laget kunngjort at et av medlemmene trekker seg fra den aktive oppstillingen, noe som gir plass til en dansk gjenforening.

Til å begynne med vil Martin "stavn" Lund ta en pause fra hovedlaget. Årsaken er forklart som følger :

"Vi støtter "stavn" fullt ut og hans beslutning om å ta en pause og prioritere helsen sin. Vi ser frem til å se ham tilbake på serveren når han er i form og klar til å konkurrere igjen".

Dette gir plass på hovedlisten, en plass som vil bli fylt av Emil "Magisk" Reif, som etter å ha vært borte i flere år og hjulpet Team Vitality og Team Falcons med å finne suksess, vender tilbake til organisasjonen han tjente i flere år.

I den anledning har Magisk uttalt "Astralis betyr mye for meg, så det er klart jeg er glad for å kunne hjelpe til. Det skal bli gøy å trekke trøyen med stjernen over hodet igjen, og jeg er ekstremt motivert for å bidra til laget sammen med gutta. Og til slutt tenker jeg på Martin - jeg håper han får den tiden han trenger."

Tror du disse endringene vil være til fordel for Astralis' troféjakt?