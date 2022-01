Steam Deck lanseres den 28. februar

HQ

For to måneder siden fikk vi altså den skuffende beskjeden om at Valve utsatte Steam Deck til en gang i februar som følge av mangel på komponenter, og tidligere denne måneden betrygget de oss med å si at dette fortsatt var planen. Nå har de gått mer detaljert til verks.

Valve skriver at de første utsendelsene av Steam Deck vil starte den 28. februar etter å ha sendt ut bestillings-e-poster til folk med reservasjoner tre dager før. Bare tiden vil vise hvor mange som faktisk får den spennende spillmaskinen i første runde, men du kan i alle fall forvente å både se og høre langt mer om den fremover.