Steam vil ikke lenger selge spill som ikke har en aldersgrense i Tyskland på grunn av reguleringer

Steam har et mindre strengt aldersmerkingssystem enn konsollspillene har (husk for eksempel da Balatro endret aldersmerkingen fra 3+ til 18+ på Nintendo eShop, men forble uendret på Steam).

Men Valve må fortsatt overholde lokale forskrifter. Og Tyskland har spesifisert at alle spill må ha et klassifiseringssystem for å kunne selges til forbrukere. Fra og med 15. november 2024 vil derfor alle spill uten gyldig aldersgrense på Steam ikke bli vist i Tyskland.

Steam kunngjorde dette tiltaket i mars i fjor, og i dag har oppdatert innlegget og satt en frist, 15. november 2024 (via @SteamDB).

Utviklere hvis spill ikke har et aldersklassifiseringssystem, må "fylle ut Steams innebygde innholdsspørreskjema på en sannferdig måte og publisere resultatene".

Dette er et innebygd system som ble gjort obligatorisk i januar 2020, der utgivere svarer på hvilken type innhold spillet har. Alle spill som publiseres etter dette vil være i orden, men denne loven gjelder også for alle andre spill på Steam, inkludert mange "søppelspill" og noen indiespill.

Det er viktig å merke seg at det offisielle statlige rangeringssystemet, USK, ikke er obligatorisk for Steam. Steams eget klassifiseringssystem, som er enklere å få tilgang til, er nok, men Valve advarer om at det å fylle ut spørreskjemaet ikke garanterer at spillet forblir tilgjengelig i Tyskland: "Det finnes visse typer innhold som ikke er tillatt for salg til kunder i Tyskland."