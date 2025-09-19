Steam vil snart droppe støtte for Windows 32-bit OS

HQ

Tidligere i år rapporterte vi om nyheten som avslørte hvilke operativsystemer majoriteten av Steam -brukere brukte for å få tilgang til plattformen. Naturligvis var Windows favoritten, men utvalget av hvilken versjon av Windows som ble brukt, var mer variert. En annen ting som alle var enige om, var at 64-bit-utgaven av Windows var det riktige alternativet, mens 32-bit ble brukt av en veldig, veldig liten del av brukerbasen.

Valve har nå innsett at det er nytteløst å fortsette å støtte Windows 32-bit, og har bestemt seg for å legge ned Steam-støtten for operativsystemet. Årsaken er rett og slett at en så liten brukerbase fortsatt bruker operativsystemet at det ikke er verdt å støtte det lenger.

"Windows 10 32-bit er den eneste 32-bit-versjonen som for øyeblikket støttes av Steam, og er bare i bruk på 0,01 % av systemene som er rapportert gjennom Steam Hardware Survey."

Solnedgangen vil offisielt skje 1. januar 2026, og når den er fullført, kan vi fortsatt forvente at Windows 10 64-bit vil bli støttet. I tiden frem til denne endringen vil 32-bit-utgaven heller ikke motta ytterligere oppdateringer.

Valve avslutter: "Denne endringen er nødvendig fordi kjernefunksjonene i Steam er avhengige av systemdrivere og andre biblioteker som ikke støttes i 32-bitersversjoner av Windows. Fremtidige versjoner av Steam vil kun kjøre på 64-biters versjoner av Windows. Vi oppfordrer alle 32-biters Windows-brukere til å oppdatere før heller enn senere."