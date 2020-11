Steams høstsalg gir rabatt på Death Stranding, Doom Eternal og masse mer

Du ser på Annonser

Steams store høstsalg er i gang nå og inkluderer store rabatter på noen av årets beste titler. Frem til 1. desember kan du sikre deg spill som Death Stranding, Doom Eternal og Ori and the Will of the Wisps til en billigere penge.

I tillegg har nominasjonene for The Steam Awards nå åpnet, og du nå stemme på dine favorittspill i diverse kategorier som Game of the Year, Better With Friends og Labor of Love.

Under finner du en liste over noen av titlene vi anbefaler å plukke opp om du ikke har dem enda:

Death Stranding - 324,50 kroner i stedet for 649 kroner

Doom Eternal - 197,67 kroner i stedet for 599 kroner

Ori and the Will of the Wisps - 199,50 kroner i stedet for 399 kroner

Halo: The Master Chief Collection - 259,35 kroner i stedet for 399 kroner

Star Wars: Squadrons - 239,40 kroner i stedet for 399 kroner

Snarvei til Steam får du her.