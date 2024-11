Steams nye spillopptaksfunksjon er nå live

HQ

For noen måneder siden rapporterte vi at Steam introduserte sin egen Steam Game Recording-funksjon. I stedet for å bruke et annet program for å spille inn din egen spilling vil denne funksjonen kjøre i bakgrunnen av alle apper du åpner via Steam-klienten.

Med bakgrunnsopptak kan du sørge for at du kan klippe favorittøyeblikkene dine og til og med spole tilbake til bestemte punkter for å se hvor du kanskje har gjort et feiltrinn eller gjenoppleve et av dine største spill.

Du kan selvfølgelig også dele disse klippene på nettet ved hjelp av funksjoner som er innebygd i Steam Game Recording-systemet. Et av de mest interessante elementene er Timelines-funksjonen, som lar deg bla gjennom hele spill, med spesielt fokus på én helt, ett øyeblikk osv. Den er bare tilgjengelig for visse spill, men vil tillate folk som vil ha det ekstra analysenivået å grave dypt. Sjekk ut alle detaljene her.