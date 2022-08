HQ

Hvis du lengter etter et nytt RPG-spill, så er Greedfall-skapernes Steelrising rett rundt hjørnet og lanseres 8. september. Vår britiske kollega Ben lot seg imponere i sin forhåndstitt for et par måneder siden, og syntes det virket ganske interessant, så kanskje det er et spill som er verdt å holde et øye med?

Utvikleren har nå sluppet en ny trailer som fokuserer på spillets retro-futuristiske utgave av Paris. Se den nedenfor.