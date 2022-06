Steelrising er en clockpunk Soulslike med masser av stil

HQ

Den franske utvikleren Spiders har etter hvert blitt kjent for sine flotte rollespill, titler som Greedfall som byr på innholdsrike verdener fulle av muligheter, og som forsterkes av allsidig tilpasning. Og selv om Spiders ikke har til hensikt å forlate arven sin, ettersom en Greedfall-oppfølger er på vei, kan det kommende Steelrising heller beskrives som et action-rollespill. Dette innebærer at det er litt mer krevende, og litt mer lineært sammenliknet med de andre titlene til studioet. Dette vet jeg forresten fordi jeg har tilbragt rundt tre timer i spillet, og det er helt tydelig at det er hentet inspirasjon fra både FromSoftware og Nier: Automata.

Og hva mener jeg med det? Jo, Nier-påvirkningen kommer fra selve historien og omgivelsene man befinner seg i. Vi er i 1700-tallets Frankrike, nærmere bestemt under den franske revolusjonen. Men dette er ikke revolusjonen vi kjenner, siden Steelrising finner sted i en alternativ tid der kong Ludvig XVI av Frankrike (kjent som The Clockwork King) har bestemt at menneskelige soldater ikke er nok til å bekjempe opprøret, og i stedet kontakter han Eugene de Vaucanson, en ingeniør som skaper en hel hær av mekaniske tropper. Du spiller som Aegis, en robot som er skapt for å tjene dronning Mario Antoinette eksklusivt, og det er her vi finner ut at dronningen tviler på kongens motiver og handlinger. Faktisk tror hun at han har gitt etter for galskapen, og vært involvert i døden til sønnen hennes, Dauphin. For å se om mistanken hennes holder vann, blir du som Aegis sendt til Paris for å finne sannheten.

Så her får du Nier-inspirasjonen - du er en robot som må kjempe deg gjennom horder av andre roboter skapt av mennesket som en slags avatar for hva som er rett og galt. Men i motsetning til Nier har ikke Steelrising en dystopisk fremtid, men foregår i Paris i en skjebnesvanger tid for landet, og for verden. Derfor får du servert en versjon av Paris her som er skitten, blodig, såret og preget av krig og konflikt. Faktisk er denne kampen så hard at alle menneskene er låst inne i husene sine, og derfor møter Aegis aldri en eneste menneskesjel på gaten. Frykten for kong Ludvig og hans dødelige robotvakt er rett og slett for gjennomgripende. Spillets verden er utformet som en labyrint av lineære baner, hvor det er rikelig med distraksjoner, men mekaniske farer lurer rundt hvert eneste hjørne.

Det er her Soulslike-inspirasjonen begynner å skinne gjennom. Selv om Elden Ring forsøkte å gjøre noe nytt med en åpen verden, ser nok Steelrising mer ut som Dark Souls, og dermed virker verden mer semi-åpen. Du har friheten til å utforske hvert eneste distrikt, som for eksempel passasjer og sideveier for å finne ekstra ressurser, men samtidig kommer du etter hvert til en markør som markerer slutten på banen, og begynnelsen på en ny.

I tillegg er gameplayet ganske inspirert av From. Kampene er utfordrende, og krever at du tar deg tid til å lære fiendenes angrepsmønstre. Du må kunne blokkere og parere, samt rulle unna angrep. På samme måte er fiendene utfordrende, og hver eneste kamp kan ta en del tid, der du utveksler slag til høyre og venstre. Det er også en bred portefølje av våpen å velge mellom, som hvert har unike angrep, og hvert av disse kan også assosieres med et element, for eksempel is, som har en spesiell effekt på fiender. Til det må du legge til et ganske dypt RPG-system, som forventet fra Spiders, hvor du kan spesialisere Aegis til å spille som du vil. Det hele koster imidlertid Anima Essence, som er samlet inn fra falne fiender, men hvis du dør så mister du alt.

Så det hele er en smule gjenkjennelig, men det betyr ikke at det er dårlig. Steelrising er både utfordrende, men jeg synes faktisk ofte denne typen spill er for kjedelig og noen ganger for vanskelig til å føle meg underholdt. Men jeg likte tiden min med dette spillet, fordi mekanikken er ganske flytende og vanskelighetsgraden ser ut til å øke jevnt og trutt. Faktisk kan du også fullstendig tilpasse din egen vanskelighetsgrad.

Det er også ganske betydelige valg som skal tas gjennom historien, som vil få store konsekvenser for handlingen, og selv om grafikken fortsatt ser litt gammeldags ut, hvor spesielt filmsekvensene var irriterende, fungerer spillet på sine egne premisser.

Spiders Studio har vist en stor forbedring for hvert eneste spill de har gitt ut, og det ser ut til at Steelrising har potensialet til å fortsette denne gode trenden. Vi må bare vente og se når det lanseres 8. september.