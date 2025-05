Stellar Blade 2 bekreftet, lanseres før 2027

HQ

Shift Up Shift Up har kunngjort at en oppfølger til Stellar Blade er under utvikling, med en planlagt lansering innen to år. Dette fremgår av kvartalsrapporten, der spillet er oppført som en del av deres fremtidige satsinger.

Stellar Blade ble raskt en enorm salgssuksess da det ble utgitt til PlayStation 5 i fjor, noe som også gjorde produsenten til en av de rikeste personene i hele Sør-Korea. I tillegg til oppfølgeren jobber Shift Up også med et nytt prosjekt som de internt kaller Project Witches.

Neste ut er den etterlengtede PC-lanseringen av spillet, som finner sted 11. juni, komplett med en hel rekke nye funksjoner og oppgraderinger for de som har en sterk nok datamaskin.

Hva håper du å se mer av i Stellar Blade 2?