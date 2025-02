Stellar Blade avslører Nikke-samarbeid og omtrentlig PC-utgivelsesdato

HQ

Den sørkoreanske blockbusteren Stellar Blade har endelig blitt offisielt annonsert for Steam og er nå tilgjengelig på ønskelisten på plattformen. I tillegg til dette er det også kunngjort et samarbeid med Goddess of Victory: Nikke, som vil resultere i noe nytt nedlastbart innhold, inkludert en sjef, antrekk, samleobjekter og mer.

Ingen nøyaktig dato for PC-lanseringen ble imidlertid gitt, og alt vi vet på dette tidspunktet er at spillet vil bli utgitt på Steam i juni, omtrent samtidig som det nye nedlastbare innholdet med Nikke-tema vil bli utgitt.

Ser du frem til PC-lanseringen?