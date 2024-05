Stellar Blade kan være på vei til PC, og en oppfølger er på trappene

HQ

Stellar Blade ble utgitt i forrige måned etter en lang periode med hype som inkluderte alt fra hovedpersonens rumpe til fantastiske bosskamper, og gledelig nok levde det opp til forventningene (selv om ikke alle var fornøyde med at innholdet var sensurert).

Så langt kan spillet imidlertid bare nytes på PlayStation 5, men det ser ut til å være en PC-versjon i arbeid, samt en oppfølger. Dette ble avslørt av studioet Shift-Up i den offentlige søknaden om notering på Korea Composite Stock Price Index.

Studioet hadde også mer informasjon om fremtiden å dele, og sa at de vil fortsette å fokusere på AAA-spill, og at de for tiden utvikler en tittel under arbeidsnavnet Codename Witches, som vil bli utgitt i 2027 for PC, konsoll og mobil. De gjør det også klart at de ønsker å fortsette å jobbe med sine egne merkevarer for å faktisk eie alt de skaper fullt ut.