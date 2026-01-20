Stellar Blade Konseptgrafikk fra oppfølgeren bekrefter hvor det neste spillet befinner seg

HQ

Med tanke på den enorme suksessen til Stellar Blade da det ble lansert i 2024, overrasket det praktisk talt ingen da utvikleren Shift Up bekreftet at en oppfølger var under utvikling. Det kan ta litt tid før vi får se oppfølgeren i full styrke, men det ser ut til at vi vet hvor Eves neste eventyr vil foregå.

Som lagt ut på sosiale medier fra Stellar Blades offisielle konto, ser vi konseptkunst av en falleferdig by med ruvende bygårder, så høye at bakken under nesten er umulig å se. Fansen koblet umiddelbart dette stedet med Chongqing, en storby i Kina. Dette ble deretter bekreftet å være hensikten bak verket av Shift Up.

Dette betyr at vi nesten helt sikkert skal til Kina - eller, mer nøyaktig, den postapokalyptiske versjonen av det - i Stellar Blade 2. Om det er vår eneste hovedlokasjon er ukjent, men vi har sett mye suksess fra spill som er satt i Kina eller med en stor kineser de siste årene. Den trenden vil sannsynligvis fortsette, og det er derfor lett å forstå hvorfor Shift Up har valgt denne nye og spennende settingen.

Stellar Blades oppfølger er under aktiv utvikling.