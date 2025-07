Stellar Blade konto på sosiale medier hacket av kryptosvindlere

HQ

Stellar Blade fans ser ut til å være enkle mennesker. De ser hovedpersonen Eve i et skimpy antrekk og klikker like. Kryptosvindlere som har tatt over spillets offisielle Twitter/X-konto, håper også at brukerne vil klikke på de tvilsomme lenkene de har lagt inn i innlegg den siste uken.

Dette alvorlige hacket ble bekreftet av Stellar Blades regissør Hyung-Tae Kim, som oppfordret fans til ikke å klikke på noen lenker som annonserer kryptovalutaer og falske belønninger. "Vær oppmerksom på at dette nettstedet ikke er tilknyttet Stellar Blade på noen måte, og vi har aldri utstedt noen kryptovaluta. Vi oppfordrer alle til å være forsiktige og unngå å bli offer for denne svindelen. Skulle det oppstå ytterligere problemer, vil vi varsle deg umiddelbart," skrev han.

Å prøve å slå opp Stellar Blades konto på X/Twitter gir lite resultater, så det ser ut til at den sosiale medieplattformen har blitt klar over hackingen og aktivt forhindrer at flere innlegg når ut til alle de nesten 200 000 følgerne. Shift Up har imidlertid ennå ikke bekreftet at de har fått kontoen tilbake, noe som betyr at du fortsatt bør holde øynene åpne for mer enn bare tørst fanart fra kontoen.