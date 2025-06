Stellar Blade lanseres til 183 000 samtidige spillere på Steam

HQ

Etter måneder med venting har PC-spillere endelig fått lov til å sette tennene i Stellar Blade, og suksessen har ikke latt vente på seg. I løpet av de første 24 timene har spillet allerede blitt den nest største PlayStation-lanseringen til dags dato på Steam med over 183 000 samtidige spillere. Kort sagt, en skikkelig hit (igjen) for Shift Up. Anmeldelsene fra de som kjøpte Stellar Blade er også veldig gode, og folk roser PC-porten for både den visuelle prakten og ytelsen.

"Jeg logget inn for kombinasjoner, men ble værende for spretten."

"Dette spillet er kanskje det første noensinne som har ødelagt delingsknappen på kontrolleren min. De delene som tar en evighet å komme seg videre i, er stigene, tauene og avsatsene."<

"Dette var ikke en spilløkt. Dette var en åndelig oppvåkning pakket inn i lateks og ristefysikk. Jeg startet opp spillet, så Eves åpningsnummer og begynte umiddelbart å puste som en mops i juli."

Har du Stellar Blade på Steam?