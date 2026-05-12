Stellar Blade-oppfølgeren dropper Sony som utgiver, flere detaljer forventes i år

HQ

Shift Up, utvikleren bak 2024-actionhiten Stellar Blade, går solo for spillets oppfølger. Det kritikerroste og til tider kontroversielle spillet ble opprinnelig utgitt av Sony, men Shift Up skal selv stå for utgivelsen av oppfølgeren.

Vi har visst om oppfølgeren til Stellar Blade en liten stund nå, og i den siste presentasjonen av de økonomiske resultatene fra Shift Up, ser vi at ikke bare Stellar Blade 2 flytter internt for publisering, men den nye tittelen fra Shinji Mikamis Unbound vil også bli publisert der.

Det er ikke mange flere detaljer gitt ut om Stellar Blade oppfølgeren akkurat nå, men vi forventer en full avsløring en gang i år. Det er mye av 2026 igjen å se, så det kan virkelig dukke opp når som helst mellom Summer Game Fest, Gamescom eller til og med på slutten av året for The Game Awards. Det er bare to år siden vi så Stellar Blade utgivelse, så det kan fortsatt være betydelig tid før oppfølgeren er i våre hender.