Stellar Blade oppfølgeren vil ha et bedre plot enn det originale spillet

HQ

Det er ganske tydelig når man ser på spillets omslag eller noen skjermbilder hvorfor de fleste som spiller Stellar Blade blir værende, og det er ikke på grunn av den postapokalyptiske historien om pirrende androider som prøver å gjenerobre jorden fra onde beist.

I et intervju med det koreanske nettstedet This is Game (takk, GamesRadar) bekrefter imidlertid Stellar Blades spillregissør Kim Hyung-tae at han ønsket at handlingen skulle være en større faktor i det opprinnelige spillet, og at han har store forhåpninger til fortellingen i oppfølgeren.

I intervjuet bekrefter Hyung-tae at både tids- og budsjettbegrensninger under utviklingen av originalen Stellar Blade førte til at det ble kuttet ned på mellomsekvenser, og at historien derfor ikke var en så stor faktor som den kunne ha vært.

For oppfølgeren lover spillregissøren at vi vil få se en mer seriøs handling, med flere mellomsekvenser og ordentlige forklaringer på noen av mysteriene som ikke er løst. Oppfølgeren til Stellar Blade er under utvikling, og skal etter planen lanseres før 2027.